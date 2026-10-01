Мастер-класс по росписи футболок к Хеллоуину
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты будешь расписывать футболку стойкими красками и аэрографией. Сможешь создать свой дерзкий образ к самой мистической ночи года! Все материалы включены в стоимость, но можно принести свою футболку. Вопросы и запись — по телефону.
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