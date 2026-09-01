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Мастер-класс по расточкам

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать необычное, многоразовое украшение для любой прически. Тебя ждут: – 50 оттенков мулине – самые разные бусины – лайфхаки и нюансы для комфортной работы Ты узнаешь: – как начать и выбрать метод крепления к прядке – разновидности плетения и их комбинации – надежные и удобные варианты, как добавить украшения – и бонус: научишься плести сразу на волосах Все материалы предоставляются, но организаторы будут рады твоим ниточкам, бусинам и другим красивым штучкам, способным придать аксессуару индивидуальность. Количество мест всего 6. Запись и вопросы в ТГ.

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