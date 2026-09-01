На мастер-классе ты сможешь создать необычное, многоразовое украшение для любой прически. Тебя ждут: – 50 оттенков мулине – самые разные бусины – лайфхаки и нюансы для комфортной работы Ты узнаешь: – как начать и выбрать метод крепления к прядке – разновидности плетения и их комбинации – надежные и удобные варианты, как добавить украшения – и бонус: научишься плести сразу на волосах Все материалы предоставляются, но организаторы будут рады твоим ниточкам, бусинам и другим красивым штучкам, способным придать аксессуару индивидуальность. Количество мест всего 6. Запись и вопросы в ТГ.