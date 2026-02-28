Мастер-класс по полимерной глине
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Ты узнаешь секреты лепки, освоишь выбор цветов и форм, создашь уникальные элементы для интерьера под руководством мастера, а в конце заберёшь своё стильное творение домой. Все необходимые материалы включены в стоимость.
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