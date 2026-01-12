Приноси памятную вещь с дырочкой — превратишь её в художественное панно. Если у тебя нет подходящей вещи или ткани, всё необходимое предоставят. Размер готового панно — 20 × 20 см. Оно будет оформлено в деревянную рамку-коробку. Все материалы включены в стоимость. Продолжительность мастер-класса — 3,5 часа. Ближайшие даты: 1 декабря в 13:00 12 декабря в 12:00 19 декабря в 12:00