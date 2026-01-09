Сальвадор Дали ассоциировал женскую природу с цветами, раскрывая через природный символизм разные грани женской натуры. На мастер-классе ты познакомишься с эстетикой сюрреалистического искусства и выразишь своё самоощущение в творческом процессе самопознания, а также приобретёшь ряд полезных навыков по составлению цветочных композиций из разнообразных сухоцветов и декоративных элементов. По окончании мастер-класса ты получишь красивую «вечную» композицию, которая будет долго радовать твой глаз. Посетить мероприятие можно с любым уровнем подготовки.