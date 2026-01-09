Мастер-класс по флористике «Женщины – цветы»
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Сальвадор Дали ассоциировал женскую природу с цветами, раскрывая через природный символизм разные грани женской натуры. На мастер-классе ты познакомишься с эстетикой сюрреалистического искусства и выразишь своё самоощущение в творческом процессе самопознания, а также приобретёшь ряд полезных навыков по составлению цветочных композиций из разнообразных сухоцветов и декоративных элементов. По окончании мастер-класса ты получишь красивую «вечную» композицию, которая будет долго радовать твой глаз. Посетить мероприятие можно с любым уровнем подготовки.
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