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Мастер-класс по апсайкл-брошам

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Будут давать вторую жизнь ткани, бижутерии и фурнитуре, а также создавать лоскутные броши-булавки. Что тебя ждёт на мастер-классе? – большой выбор тканей, бусин, бисера, ниток и фурнитуры (все материалы для творчества используются повторно) – возможность создать украшение со смыслом – талисман, награду или даже личный флаг – внимание к каждому – помогут и подскажут индивидуально – неторопливый творческий процесс в спокойной обстановке и приятной компании Все материалы предоставляются, но если будет желание, можно принести и что-то своё. Количество мест – всего 5. Запись и вопросы в ТГ.

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