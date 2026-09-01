Будут давать вторую жизнь ткани, бижутерии и фурнитуре, а также создавать лоскутные броши-булавки. Что тебя ждёт на мастер-классе? – большой выбор тканей, бусин, бисера, ниток и фурнитуры (все материалы для творчества используются повторно) – возможность создать украшение со смыслом – талисман, награду или даже личный флаг – внимание к каждому – помогут и подскажут индивидуально – неторопливый творческий процесс в спокойной обстановке и приятной компании Все материалы предоставляются, но если будет желание, можно принести и что-то своё. Количество мест – всего 5. Запись и вопросы в ТГ.