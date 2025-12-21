Личный, деликатный и творческий мастер-класс, где ты соединишь технику скрапбукинга с арт-терапевтической практикой. Задача — с тёплотой и любовью обратиться к своему внутреннему ребёнку. Создашь и красиво оформишь настоящее письмо себе маленькому, вложив в него самые важные слова: поддержки, понимания, обещаний или простой нежности, которых так не хватало тогда. Что будет: · Техника скрапбукинга: учишься красиво комбинировать элементы · Арт-терапевтическое упражнение на диалог с собой · Создание уникальной открытки-письма, наполненной личным смыслом · Безопасная и поддерживающая атмосфера творчества Все материалы предоставляются: специальная бумага и кардсток, ленты, бусины, блестки, наклейки, штампы, клей, ножницы и многое другое для украшения. Ведущая: Сандра, художница и координатор благотворительного проекта «Живу с культурой». Сандра сочетает в работе художественные техники с глубоким пониманием их терапевтического эффекта. Это занятие — часть миссии проекта «Живу с культурой». Твоё участие помогает создавать подобные поддерживающие творческие пространства для детей-сирот и детей в трудной ситуации, открывать для них классы творчества и организовывать поездки в музеи и театры.