ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс «Письмо себе маленьким в технике Скрапбукинга»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Личный, деликатный и творческий мастер-класс, где ты соединишь технику скрапбукинга с арт-терапевтической практикой. Задача — с тёплотой и любовью обратиться к своему внутреннему ребёнку. Создашь и красиво оформишь настоящее письмо себе маленькому, вложив в него самые важные слова: поддержки, понимания, обещаний или простой нежности, которых так не хватало тогда. Что будет: · Техника скрапбукинга: учишься красиво комбинировать элементы · Арт-терапевтическое упражнение на диалог с собой · Создание уникальной открытки-письма, наполненной личным смыслом · Безопасная и поддерживающая атмосфера творчества Все материалы предоставляются: специальная бумага и кардсток, ленты, бусины, блестки, наклейки, штампы, клей, ножницы и многое другое для украшения. Ведущая: Сандра, художница и координатор благотворительного проекта «Живу с культурой». Сандра сочетает в работе художественные техники с глубоким пониманием их терапевтического эффекта. Это занятие — часть миссии проекта «Живу с культурой». Твоё участие помогает создавать подобные поддерживающие творческие пространства для детей-сирот и детей в трудной ситуации, открывать для них классы творчества и организовывать поездки в музеи и театры.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста