Создашь свою собственную обрядовую маску, узнаешь, кто такие окрутники-колядовщики, как они выглядели не только в русских деревнях, но и в Индии, Египте и даже театре Древней Греции. Далее можно будет присоединиться к настоящим деревенским шествиям колядовщиков и возродить эту почти забытую традицию. У всех масок с древнейших времён была одна и та же функция — общение с миром божественным, каким образом они создавали эту связь, ты узнаешь на мастер-классе с художницей Лилией Алатырь Маски • Тенилеса