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Мастер-класс «Маска»

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Создашь свою собственную обрядовую маску, узнаешь, кто такие окрутники-колядовщики, как они выглядели не только в русских деревнях, но и в Индии, Египте и даже театре Древней Греции. Далее можно будет присоединиться к настоящим деревенским шествиям колядовщиков и возродить эту почти забытую традицию. У всех масок с древнейших времён была одна и та же функция — общение с миром божественным, каким образом они создавали эту связь, ты узнаешь на мастер-классе с художницей Лилией Алатырь Маски • Тенилеса

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