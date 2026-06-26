Духи из натуральных масел
ул. Мантулинская, д. 10
Начало:
Завершение:
4800₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, чтобы ты мог научиться выражать свои идеи через призму ароматов. Будешь работать с исключительно натуральными эфирными маслами, абсолютами и смолами. Программа: — знакомство с парфюмерными компонентами и ольфакторной пирамидой — обучение, как составлять пирамиду аромата полагаясь на интуицию — обсуждение твоей авторской формулы и её корректировки — создание первой парфюмерной композиции по твоей рецептуре для сухих духов — перерыв на чай и общение — создание второй авторской парфюмерной композиции по твоей рецептуре для бесспиртовых духов Заберёшь с собой свой персональный аромат и формулы. Духи можно наносить на волосы, кожу запястий, локтевых сгибов, ключиц и шеи. Аромат держится от 3 до 6 часов. Продолжительность мастер-класса: 3 часа. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.
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