Мастер-класс, чтобы ты мог научиться выражать свои идеи через призму ароматов. Будешь работать с исключительно натуральными эфирными маслами, абсолютами и смолами. Программа: — знакомство с парфюмерными компонентами и ольфакторной пирамидой — обучение, как составлять пирамиду аромата полагаясь на интуицию — обсуждение твоей авторской формулы и её корректировки — создание первой парфюмерной композиции по твоей рецептуре для сухих духов — перерыв на чай и общение — создание второй авторской парфюмерной композиции по твоей рецептуре для бесспиртовых духов Заберёшь с собой свой персональный аромат и формулы. Духи можно наносить на волосы, кожу запястий, локтевых сгибов, ключиц и шеи. Аромат держится от 3 до 6 часов. Продолжительность мастер-класса: 3 часа. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.