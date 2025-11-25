Обсуждение романа с театральным критиком и нутрициологический ужин. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — одно из самых известных и сценически-востребованных произведений русской литературы. На ужине участники проанализируют ключевые темы произведения и его символику, поговорят о персонажах: какие мотивы движут Воландом, что стоит за поведением Мастера и Маргариты, почему Понтий Пилат — один из самых сильных образов романа, как трактовать поведение второстепенных героев. Гости получат подборку спектаклей по «Мастеру и Маргарите», которые стоит увидеть в Москве, и узнают, как театральная биография Булгакова повлияла на интерпретации романа в театре и кино. Лекцию проведет Мария Музалевская — театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала». Приближать блюда, которые упоминаются в романе и которые в 1930-х годах были популярны у москвичей, к правильному питанию будет Олэна Панчук — коуч по здоровью, нутрициолог. Меню: - Форшмак из сельди на безглютеновом гречневом хлебе - Шницель из курицы или филе судака с микрозеленью и овощным пюре из тыквы и пастернака - Безглютеновый эклер с ванильным кремом и клубничным конфи - Лимонад «Ситро» - Бокал шампанского - Чай