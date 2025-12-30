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Мастер и Маргарита

Музей-театр «Булгаковский Дом»
ул. Большая Садовая, дом 10

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Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Приготовься к захватывающему полету в мир мистики и тайн! Магия пятого измерения, трагизм человеческих судеб и бесконечные забавы дьявольской свиты – все это развернется перед зрителем в стремительном путешествии по страницам легендарного романа. Спектакль Сергея Алдонина, изначально поставленный в мастерской Марка Захарова, больше двадцати лет собирает аншлаги, ведь только здесь можно стать частью мистерии, воссозданной по черновикам Булгакова. Зрительный зал и сцена превращаются в единое пространство; герои появляются из ниоткуда и также таинственно исчезают. Из окон и темных проемов неожиданно возникают булгаковские персонажи, заставляя зрителя по-новому прожить таинственную трагикомедию Мастера. Здесь много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова». Спектакль ждут, спектакль обсуждают, спектакль смотрят. И смотрят с придыханием и упоением, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого автора.

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