Приготовься к захватывающему полету в мир мистики и тайн! Магия пятого измерения, трагизм человеческих судеб и бесконечные забавы дьявольской свиты – все это развернется перед зрителем в стремительном путешествии по страницам легендарного романа. Спектакль Сергея Алдонина, изначально поставленный в мастерской Марка Захарова, больше двадцати лет собирает аншлаги, ведь только здесь можно стать частью мистерии, воссозданной по черновикам Булгакова. Зрительный зал и сцена превращаются в единое пространство; герои появляются из ниоткуда и также таинственно исчезают. Из окон и темных проемов неожиданно возникают булгаковские персонажи, заставляя зрителя по-новому прожить таинственную трагикомедию Мастера. Здесь много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова». Спектакль ждут, спектакль обсуждают, спектакль смотрят. И смотрят с придыханием и упоением, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого автора.