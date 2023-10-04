Театр «Мастерская Петра Фоменко» приглашает на театральный шабаш в двух действиях с одним антрактом, который начнётся задолго до появления Воланда в Москве — ведь, чтобы устроить бал у сатаны, нечистая сила совсем не нужна. Люди — бездушные, безразличные, со своими мелкими страстишками — сами создают ад вокруг себя. И дьяволу, чьё появление в час небывало жаркого заката было замечено не более, чем порыв ветра, остается только сокрушаться: «Москва изменилась, а люди всё те же…» В таком мире, где все живут по законам толпы, трудно человеку с живой душой. Трудно сохранить самого себя, свою любовь, свой талант, свою веру. Пилат обречен на вечность, полную мучительного, повторяющегося диалога со своей совестью. А Мастеру и Маргарите приходится искать спасения у потусторонней силы. Продолжительность: 2 часа 45 минут с 1 антрактом.