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Мастер и Маргарита

Мастерская П. Н. Фоменко
Кутузовский проспект, 30

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 20000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Театр «Мастерская Петра Фоменко» приглашает на театральный шабаш в двух действиях с одним антрактом, который начнётся задолго до появления Воланда в Москве — ведь, чтобы устроить бал у сатаны, нечистая сила совсем не нужна. Люди — бездушные, безразличные, со своими мелкими страстишками — сами создают ад вокруг себя. И дьяволу, чьё появление в час небывало жаркого заката было замечено не более, чем порыв ветра, остается только сокрушаться: «Москва изменилась, а люди всё те же…» В таком мире, где все живут по законам толпы, трудно человеку с живой душой. Трудно сохранить самого себя, свою любовь, свой талант, свою веру. Пилат обречен на вечность, полную мучительного, повторяющегося диалога со своей совестью. А Мастеру и Маргарите приходится искать спасения у потусторонней силы. Продолжительность: 2 часа 45 минут с 1 антрактом.

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