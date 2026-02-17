Масленица — это не просто неделя блинов, а настоящий русский карнавал, прощание с зимой и встреча весны. Это праздник, полный ярких традиций, застолий, народных гуляний и, конечно, музыки. Поэтому приходи на празднование Масленицы, где объединятся богатство русского фольклора и изысканность классической музыки. Ты услышишь завораживающие народные песни, собранные со всех уголков России, в уникальном исполнении Таисии Краснопевцевой — собирательницы русских музыкальных традиций. Её голос, обрамлённый звучанием виолончелей Андрея Березина и Ярослава Сродных, придаёт старинным мелодиям новое звучание, искусно сплетая фольклор с академической школой. Гостей будут потчевать чаем с душистыми травами, настойками и, конечно же, вкусными блинами. В стоимость входит приветственные угощения и напитки.