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Масленичный фолк, настойки и блины

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Масленица — это не просто неделя блинов, а настоящий русский карнавал, прощание с зимой и встреча весны. Это праздник, полный ярких традиций, застолий, народных гуляний и, конечно, музыки. Поэтому приходи на празднование Масленицы, где объединятся богатство русского фольклора и изысканность классической музыки. Ты услышишь завораживающие народные песни, собранные со всех уголков России, в уникальном исполнении Таисии Краснопевцевой — собирательницы русских музыкальных традиций. Её голос, обрамлённый звучанием виолончелей Андрея Березина и Ярослава Сродных, придаёт старинным мелодиям новое звучание, искусно сплетая фольклор с академической школой. Гостей будут потчевать чаем с душистыми травами, настойками и, конечно же, вкусными блинами. В стоимость входит приветственные угощения и напитки.

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