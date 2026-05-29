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Марсель

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 8000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Группа «Марсель» выступит в уникальном пространстве «Море музыки» Концерт в ночном океанариуме — это редкая возможность услышать любимые песни в особенной атмосфере, расположившись за уютными столиками в окружении обитателей подводного мира. Уже более двух десятилетий «Марсель» остаются одной из самых узнаваемых и любимых групп на российской музыкальной сцене. За это время коллектив выпустил десятки хитов, покоривших сердца миллионов слушателей. В их числе: «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Сколько бы», «Туда где», «Настроение осень», «Полетели в небеса», «Здравствуй, мам» и многие другие. Группа продолжает регулярно радовать поклонников новыми композициями. Для выступления площадка «Море музыки» выбрана не случайно. Это красивое место, которое само по себе уже создаёт неповторимое настроение. А приятным бонусом для всех гостей станет то, что в стоимость каждого билета уже включено посещение основной экспозиции океанариума.

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