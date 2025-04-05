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Маркет современного искусства WIN-WIN

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Это будет десятый маркет на Винзаводе и покажет лучшие работы современных художников. Проект WIN-WIN — инициатива ЦСИ Винзавод, направленная на поддержку современного российского арт-рынка. Это возможность для независимых художников и творческих объединений представить свои работы наравне с галереями, фондами, издательствами. Гости WIN-WIN смогут познакомиться с авторами лично и пополнить свою коллекцию.

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