Это будет десятый маркет на Винзаводе и покажет лучшие работы современных художников. Проект WIN-WIN — инициатива ЦСИ Винзавод, направленная на поддержку современного российского арт-рынка. Это возможность для независимых художников и творческих объединений представить свои работы наравне с галереями, фондами, издательствами. Гости WIN-WIN смогут познакомиться с авторами лично и пополнить свою коллекцию.