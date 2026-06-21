На лекции ты познакомишься с нестандартным взглядом на творчество одного из самых загадочных художников XX века — Марка Шагала. Опираясь на психоаналитический подход, ты соприкоснешься с глубинными смыслами его художественного языка. Рассматривая работы мастера и следуя за его словом, ты проследишь связь между личной историей художника и визуальными образами его картин. Лектор: Андрей Романов — психоаналитически ориентированный психолог, преподаватель Института психологии и психоанализа на Чистых прудах, автор телеграм-канала «Театрология души».