Марк Шагал: взмывая над реальностью
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 16+
Про событие
На лекции ты познакомишься с нестандартным взглядом на творчество одного из самых загадочных художников XX века — Марка Шагала. Опираясь на психоаналитический подход, ты соприкоснешься с глубинными смыслами его художественного языка. Рассматривая работы мастера и следуя за его словом, ты проследишь связь между личной историей художника и визуальными образами его картин. Лектор: Андрей Романов — психоаналитически ориентированный психолог, преподаватель Института психологии и психоанализа на Чистых прудах, автор телеграм-канала «Театрология души».
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