Волшебный вечер полёта и цвета, приуроченный к главной арт-премьере сезона — выставке «Марк Шагал. Радость земного притяжения» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Лекцию прочитает искусствовед Арина Калачева, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков. Это история не только о картинах. Это погружение в мир, где реальность подчинена любви, памяти и магии. Раскроешь главные загадки Шагала: — Любовь, побеждающая гравитацию. Почему его возлюбленная Белла всегда парит в воздухе? Как встреча с дочерью ювелира стала главным сюжетом его жизни и источником его самой узнаваемой метафоры? — Двойной портрет художника. Кто он: певец «сказочного» Витебска или чуткий летописец ужасов Первой мировой войны? Увидишь редкие графические работы, где идиллия обрывается. — Театр как вселенная. Как всего 9 панно для Еврейского камерного театра стали его главным манифестом? И зачем он написал трогательное письмо с просьбой пускать в театр «всех желающих» даже днём? — Ностальгия — вечный двигатель. Почему, навсегда уехав из России, он иллюстрировал «Мёртвые души» Гоголя? Что связывало его с родиной сильнее границ и лет — Символы, говорящие на идише. Как расшифровать его личный язык: летящие рыбы, зелёные лица, бродячие скрипачи? Это просто фантазия или глубокий культурный код? Идеальный аккомпанемент. Пока ты будешь путешествовать по вселенной Шагала, сможешь насладиться бокалом изысканного вина, выбранного специально для этого вечера. Его вкус и аромат станут гармоничным отражением палитры и эмоций художника. Главный бонус: После этой лекции ты придёшь на выставку в Пушкинский музей совершенно другими глазами. Ты будешь не просто смотреть — ты будешь видеть и понимать скрытые смыслы, ловить отсылки и читать картины как открытую книгу. Это ключ к осознанному погружению. Это будет не лекция, а путешествие. Из панорамной Москвы — в летящий над крышами Витебск, из нашего времени — в мир, где любовь, память и волшебство правят реальностью.