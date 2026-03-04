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Арт-ужин «Марина Абрамович и перформанс: искусство меняющее мир»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4200₽ до 4800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Из всех голосов современного искусства её звучит особенно убедительно и ярко. О великой Марине Абрамович, об искусстве как сопротивлении, доверии и страхе, об исследовании пределов, свободе и «балканском барокко» поговорят на арт-ужине с философом и искусствоведом Ниной Гавриш. Перформанс возник как антитеза коммерческому стерильному искусству, как способ говорить о наболевшем и важном. Среди художников жанра – Марина Абрамович занимает ключевое место. Бескомпромиссная, дерзкая, абсолютно живая. Именно благодаря Абрамович перформанс как жанр обрел свою идентичность и прочно вошел в инструментарий современного искусства. На встрече будут говорить о том, что такое перфоманс, какие вызовы он бросает обществу, возможен ли сегодня и зачем он нужен: – На что способен художник ради «чистоты эксперимента»? – Как далеко он готов зайти, чтобы катарсис – это актуализированное перформансом понятие – случился? – На какие испытания обрекает художник себя и «своего» зрителя? – Как искусство поднимает острые социальные темы? – Преодолевает конформность и страх? – Почему искусство Абрамович такое радикальное и возможны ли здесь полумеры? – Какова судьба перформанса сегодня? В стоимость билета включен фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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