Из всех голосов современного искусства её звучит особенно убедительно и ярко. О великой Марине Абрамович, об искусстве как сопротивлении, доверии и страхе, об исследовании пределов, свободе и «балканском барокко» поговорят на арт-ужине с философом и искусствоведом Ниной Гавриш. Перформанс возник как антитеза коммерческому стерильному искусству, как способ говорить о наболевшем и важном. Среди художников жанра – Марина Абрамович занимает ключевое место. Бескомпромиссная, дерзкая, абсолютно живая. Именно благодаря Абрамович перформанс как жанр обрел свою идентичность и прочно вошел в инструментарий современного искусства. На встрече будут говорить о том, что такое перфоманс, какие вызовы он бросает обществу, возможен ли сегодня и зачем он нужен: – На что способен художник ради «чистоты эксперимента»? – Как далеко он готов зайти, чтобы катарсис – это актуализированное перформансом понятие – случился? – На какие испытания обрекает художник себя и «своего» зрителя? – Как искусство поднимает острые социальные темы? – Преодолевает конформность и страх? – Почему искусство Абрамович такое радикальное и возможны ли здесь полумеры? – Какова судьба перформанса сегодня? В стоимость билета включен фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.