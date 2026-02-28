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Марина Абрамович

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о творчестве удивительной женщины, превратившей собственное тело в искусство. Марина Абрамович — художница, которая заставляет зрителя плакать, просто сидя напротив в полной тишине. Обсудят самые смелые и провокационные перформансы: от «Ритма 0», где зрители могли делать с ней всё, что угодно, до встречи с Улаем спустя десятилетия разлуки. Тебе расскажут, как Абрамович балансирует на грани жизни и боли, исследуя физические и ментальные пределы человека. Ты узнаешь, что стоит за её знаменитой неподвижностью и как ей удаётся создавать такую мощную энергетику в пустом пространстве.

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