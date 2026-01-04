ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мамульки Бенд

«Петрович»: клуб-ресторан
Мясницкая улица, 24/7с3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Промокод КАВЁР даёт 10% скидку Уникальное и виртуозное сочетание духовных и мощных ритм-секций, фееричный баян и блистательная духовая секция. Эклектичный и харизматичный коллектив из Ярославля завоевал сердца поклонников по всей стране своей задорной, энергичной и бесконечно танцевальной музыкой. На их ярких и зажигательных выступлениях царит атмосфера чистой радости и веселья, которая заряжает каждого зрителя мощной позитивной энергией.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста