Промокод КАВЁР даёт 10% скидку Уникальное и виртуозное сочетание духовных и мощных ритм-секций, фееричный баян и блистательная духовая секция. Эклектичный и харизматичный коллектив из Ярославля завоевал сердца поклонников по всей стране своей задорной, энергичной и бесконечно танцевальной музыкой. На их ярких и зажигательных выступлениях царит атмосфера чистой радости и веселья, которая заряжает каждого зрителя мощной позитивной энергией.