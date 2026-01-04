Мамульки Бенд
Мясницкая улица, 24/7с3
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от 1000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
Промокод КАВЁР даёт 10% скидку Уникальное и виртуозное сочетание духовных и мощных ритм-секций, фееричный баян и блистательная духовая секция. Эклектичный и харизматичный коллектив из Ярославля завоевал сердца поклонников по всей стране своей задорной, энергичной и бесконечно танцевальной музыкой. На их ярких и зажигательных выступлениях царит атмосфера чистой радости и веселья, которая заряжает каждого зрителя мощной позитивной энергией.
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