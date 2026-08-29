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Второй день масштабного фестиваля на 10 групп разных тяжёлых поджанров металла, панка и гранжа: P.N.G Никатор Angel of Sorrow Mindache Реагент Аврора Ophelia Кракелюр Inversion Intestines Апофения По поводу покупки билетов пиши организатору в тг.
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