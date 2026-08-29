Второй день масштабного фестиваля на 10 групп разных тяжёлых поджанров металла, панка и гранжа: P.N.G Никатор Angel of Sorrow Mindache Реагент Аврора Ophelia Кракелюр Inversion Intestines Апофения По поводу покупки билетов пиши организатору в тг.