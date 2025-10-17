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Main Strings Orchestra

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 13000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Это не просто музыкальный коллектив, а настоящее произведение искусства, созданное талантливой московской скрипачкой Асией Абдрахмановой. Их выступления — это сочетание классической элегантности и смелых современных аранжировок. Программа концерта объединит в себе хиты из культовых фильмов: Криминальное чтиво, Леон, Джеймс Бонд и др, а также отдельные композиции великих Queen, AC/DC, Scorpions, Linkin Park и др. Новый взгляд на любимые произведения и свежие интерпретации известных мелодий дополнит атмосфера подводного мира.

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