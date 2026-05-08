Выбор редакции
Мафон: раритетные песни «Короля и Шута»
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Каждая группа с чего-то начинала, и каждая записывала демо, для того, чтобы показать друзьям, отправить на лейбл или просто оставить на память. У одной из самых знаковых групп, «Король и Шут», есть на удивление бережно собранный архив, в котором таятся нерассказанные сказки и также всем известные песни, но в том виде, в которым ты их ещё не слышал. Будь как дома, путник! Вход свободный, приветствуются донаты пространству. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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