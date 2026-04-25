Мадаш Роше х Гипнотика
Кожевническая улица, 16с4
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Весна уже здесь. Её слышно в воздухе, в голосах, в лёгкости шагов. В такие вечера не спешат, а просто заходят чуть дальше, чем планировали, остаются чуть дольше, чем задумывали. Гипнотика (Hypnotica) соберёт максимально близких и развернёт танцпол на втором этаже в Кабаре Мутант. Веранда будет открыта, если захочется воздуха и паузы. Без лишнего. Просто хорошая ночь. Музыка: Monoplay (DJ) Rocca Mike Spirit Ava Li
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