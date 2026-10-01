Спектакль вдохновлён картинами бельгийского сюрреалиста. Всё остальное будет как рассказ о волшебстве и невозможном. Люди не могут так двигаться. Люди не могут такое придумать. Как они это делают? Что вообще происходит на сцене? Почему я засмеялся? Почему я заплакал? Во что они играют со мною? Что творят с пространством и временем? А свет! А музыка! Унесло, закружило, очнулся в кресле. Мир, раздробившись на осколки, пересобрался в новой версии. Продолжительность – 55 минут.