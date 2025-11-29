Концерт-презентация авторского проекта LS Ensemble от Леонида Сивелькина — музыкального постановщика, основателя LS Orchestra, дирижера и создателя фестиваля Music Gates festival в Community. LS Ensemble — философия музыки, обращённая к её истокам, выраженная в минимализме звучания и образов. Авторский проект, сочетающий грани электронного звучания в симбиозе с живым звуком классических инструментов. В составе лауреаты международных конкурсов, выпускники РАМ им.Гнесиных и Московской Консерватории. Леонид Сивелькин/скрипка, автор проекта; Игорь Свиридов/фортепиано, синтезаторы, soundproduction; Nitay/электрогитара, синтезаторы; Ибрагим Нагиев/виолончель. В программе — минимализм, постминимализм, электроника: Max Richter, Johan Johanson, Ludovico Einaudi, Philipp Glass, Christian Loffler, а так же авторская музыка LS Ensemble