LRK Trio органично сочетает в своём исполнении джазовый эстетизм с артистической харизмой рок-исполнителей. Новый проект команды LRK х Live – это формат на стыке поколений, мировоззрений, жанров и музыкальных стилей. Помимо постоянных участников коллектива – Евгения Лебедева, Антона Ревнюка и Игната Кравцова – на сцене появляются приглашённые гости: инструменталисты и певцы, актёры и комики, блогеры и творческие личности. Их имена окутаны тайной, это всегда загадка и вау-эффект одновременно. В одном можно быть уверенным: будет музыкально, свежо и непринуждённо! В «Море Музыки» «самое экспортируемое джазовое трио» представит программу в компании приглашённых гостей – Gayana, Егора Сесарева, Андрея Джиджикова, лучшим контекстом для которой станет атмосфера ночного подводного мира.