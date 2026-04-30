В этот вечер под сводами «Смены» сольются два самобытных направления андеграунд-культуры: лоуфай хаус и хип-хоп. На хаус-сцене: nordskol b2b ACJI, Silbad, jhg b2b CMD094, Forsch, PROGRAM_fantasy, мосл. На реп-сцене: Саша Левитан, KS1NJAO_GTR, люблюцелую88, Олег ...Тень, арабское сальто, ВИДИК, Шэдоу, Boris the Razor, Mc Small_a, 36 фобий, MC Shkaff, Nebo7 aka публика выбирает сама, Гриша Гофман. Пластинки будет ставить dj утром холодно.