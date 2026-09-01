Музыка, которая любит сбивать привычный ритм. Рваный бит, бас, лайв-эксперименты. А также шесть артистов, которые проведут тебя от юкей гэридж и дабстепа до жёсткого брейкбита и вонки-эйсида. 18:00 – Angelina Summer 19:00 – Kinosova 20:00 – Beestrong 21:00 – Dafna Fuga 22:00 – Copycat Department 23:00 – Local Teap Вход свободный.