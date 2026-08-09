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Летний госпел-хор с битами

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Представь: тёплый августовский вечер, открытое небо, и ты поёшь в один голос с сотнями других людей. Вокруг — чистый свет, тёплый ветер и ощущение счастья здесь и сейчас. Уметь петь? Вообще не нужно. Когда все поют вместе, это всегда звучит отлично. Что участники будут создавать вместе: Участники — коллективный диджей — это лайв лупинг (live looping). Голоса запишут прямо в моменте, зациклят их и соберут из них бит. поющие сами создадут трек, под который в финале все споют общий мэшап и устроят настоящий хоровой рейв. Дух госпела — организаторы решили взять главную суть этого жанра: гипнотическую зацикленность, кач и силу объединения. В одном мэшапе соединяться Hozier, Moby, госпел-гимны и лучшие песни о добре и любви. Перезагрузка нервной системы — совместное пение под открытым небом — это самый естественный и древний способ регулирования нервной системы. Идеальный способ набрать полные лёгкие августовского тёплого воздуха, заземлиться, выдохнуть накопившееся напряжение и создать новое яркое воспоминание. Хоровые антистресс классы Hot Horist — это что-то среднее между пением у костра и воображаемым мюзиклом, который разыгрывается в голове, когда ты очень рад. Для участия в занятиях не нужно уметь петь. В финале — настоящая хоровая магия, которую заснимут. Ожидается подорожание билетов.

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