Тебе наверное тоже иногда хочется создать свое маленькое волшебное существо, которое будет жить на рабочем столе, в сумке или на воротнике пальто. На мастер-классе будешь лепить мордочку существа из полимерной глины. Небольшую — примерно 5 см — с характером, взглядом и настроением. Из которой потом можно сделать брошку или кулончик и носить как личного хранителя. Можно прийти со своей идеей, а можно просто позволить существу родиться в процессе. Подойдёт тем, кто раньше никогда не лепил из полимерной глины — преподаватель с 10и летним стажем всё покажет и проведет «за ручку». В итоге у тебя получится собственное мини-существо, которое больше ни у кого не повторится. Оплата на входе. Материалы для лепки включены в стоимость мастер-класса. Для записи и по вопросам пиши организатору в тг.