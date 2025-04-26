Вечеринка в честь празднования дня рождения Эли Лето. Погрузись в мир, пронизанный отголосками драмы и нежной хрупкости, мир Леона. Приготовься побывать в атмосфере Нью-Йорка 90-х, где неон смешивается с тенями, а каждый уголок дышит музыкой. Лайн-ап ночи: AGMA / COSMONAUT / SANDER ZHUKOV / ROMAN SHERONOV / LENA STORM / IGGY / ED / KOLYA Для тебя подготовили музыкальное сопровождение от культовых персонажей, а также неповторимую фотосъемку воссоздающую мир Леона. Dress code mafia: тёмные очки, бомберы, шапки, чокеры. FC DC 21+ Для бронирования столов звони по указанному номеру.