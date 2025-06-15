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Лекция «Вселенная Такаси Мураками»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Чтобы искренне насладиться работами Мураками, тебе придётся пройти все пять стадий принятия: - отрицание, ибо эту мазню нельзя называть искусством; - гнев, ведь это же какая-то откровенная чушь; - торг — ну раз это выставляется, значит можно посмотреть еще парочку картин; - депрессия от того, что современное искусство больше никогда не вернется к изображению мишек в сосновом бору; - и, наконец, принятие, так как сквозь десятки работ Мураками невольно начинаешь видеть уникальный единый четко выверенный живописный стиль. Пройди этот трудный, но полный впечатлений путь по творчеству Такаси Мураками. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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