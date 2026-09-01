Многие люди, живя в современном цивилизованном обществе, бесятся с жиру и думают, что хорошо было бы жить в далёкие старые добрые времена, когда трава была зеленее, небо синее, вода мокрее, звери добрее, и вообще всё было замечательно. Люди жили на лоне природы, не прививались ужасными прививками, ели все чистое и качественное. Вот она —истинная гармония с природой. Но с высоты XXI века можно объективно взглянуть на то, что на самом деле происходило в прошлом. Ведь есть множество палеоантропологических находок и, как ни странно, свидетельств очевидцев той самой гармонии. Так каков же он, Золотой Век? О лекторе: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии. О площадке: Большой Царицынский Дворец — жемчужина Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Дворец был построен в 1786-1796 годах Матвеем Казаковым. Выполненный в характерном для Царицына стиле псевдоготики, Большой Царицынский дворец несёт в себе явные черты классицизма и является ярким памятником архитектуры XVIII века.