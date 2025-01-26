Старинная русская усадьба XVIII века, в которой блистали на салонах графини и княжны, вино в бокалах и увлекательная лекция об истории женщин, которые составили важнейшую часть европейского кинематографа. В элегантной атмосфере под аккомпанемент сверкающего игристого участники поговорят о феномене итальянского послевоенного кино — живописном, эмоциональном, в котором так тонко переплетаются неореализм, романтизм, античные мотивы, неаполитанские сказки и маски бродячих комедиантов. В лекции речь пойдёт прежде всего о трёх великих актрисах итальянского кино: Софии Лорен, Джульетте Мазине и Монике Витти, об архетипах, воплощённых ими в ключевых произведениях итальянского кинематографа разных эпох. Лектор: Мария Седова, театровед, режиссёр, сценарист, преподаватель по истории театра и кинематографа. Член Союза Театральных Деятелей. Окончила ГИТИС, Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров, аспирантуру Государственного института искусствознания. Преподаватель в Школе бизнеса МГИМО и Московской Школе Русского Психологического Театра. Снимает кино (дебютный фильм «Гештальт» участник ММКФ 2016 г.) и читает лекции на разных площадках Москвы. Сотрудничает с театральными школами в Португалии и Греции. Дипломированный специалист по технике Commedia dell’arte. В стоимость входит приветственный бокал вина. Cбор гостей: 18:00. Начало: 18:30. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.