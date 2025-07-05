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Лекция с игристым «Тайна уда. Парфюмерный путь с Востока на Запад»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 3800₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция в старинной усадьбе XVIII века за бокалом золотистого игристого, которая перенесёт тебя в атмосферу мистического Востока и раскроет тайны самого загадочного и дорогого ингредиента в истории парфюмерии — уда. Уд — это аромат, который нельзя спутать ни с чем. Густой, древесный, животный, с дымными, фруктовыми и бальзамическими оттенками — он проникает вглубь сознания и остаётся в памяти надолго. Этот многогранный и переменчивый ингредиент с тысячелетней историей способен вызывать эмоции, словно музыка или живопись, и потому считается не просто компонентом, а настоящим парфюмерным явлением. Его ценят за редкость, сложность добычи и способность придавать ароматам глубокое и магнетическое звучание. В современном мире, парфюмерия — это язык, с помощью которого мы выражаем себя, свои чувства и отношение к жизни. Аромат становится частью образа, способом передать эмоции без слов. Нишевая парфюмерия, уходящая от массовости, стремится к индивидуальности — и именно уд с его многослойным характером занимает в ней особое место. На вечере: — ты вдохнёшь редкие масла дикого уда из Лаоса и Камбоджи, — подержишь в руках щепки ароматной агаровой древесины, — узнаешь, как уд рождается в глубине тропических лесов и почему его стоимость сопоставима с золотом, — поймёшь, как наука расшифровывает его сложный состав, — и как парфюмеры по всему миру пытаются запечатлеть его дух в своих композициях. Каждого гостя ждёт подарок от бренда Ajmal, дегустация натуральных и синтетических компонентов и парфюмерных композиций. И, конечно, тебя ждут истории, после которых ароматы станут чем-то большим, чем просто запахами. Ты опробуешь ароматы Ajmal, Scentologia, Khayali, Memoires D’amour и других знаковых брендов. Лектор: Виктор Волок. Виктор родился и живёт в Москве, получил фармацевтическое образование в МГУ имени М.В. Ломоносова и закончил аспирантуру по вирусологии. Он проработал в биологии более 8 лет, занимаясь разработкой вакцин и лекарственных препаратов. Сочетая научный опыт, фундаментальные знания и глубокую страсть к ароматам, Виктор посвятил себя работе в парфюмерно-косметической индустрии, и в настоящее время работает эвалюатором в компании Кема Клаб, а также ведет свой блог о парфюмерии. В стоимость билета входит приветственный бокал. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.

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