Снежным февральским вечером участники встречи соберутся в старинной усадьбе XVIII века за бокалом золотистого игристого и задействуют все органы чувств, чтобы перенестись в благоухающий сад. На лекции ты откроешь для себя историю и эволюцию парфюмерии, а также её будущее. Ты узнаешь, как мастера парфюмерного искусства черпают вдохновение в самых неожиданных источниках и создают ароматные образы природы с помощью натуральных экстрактов. Ты опробуешь классические и новаторские композиции, вдохновлённые зеленью, свежестью и летом, и попробуешь предсказать, какое ароматное будущее нас ожидает. В дополнение каждый гость получит полноразмерные ароматные подарки от брендаOstrikov Beauty Publishing. Лектор: Виктор Волок. Виктор родился и живёт в Москве, получил фармацевтическое образование на медицинском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и закончил аспирантуру по вирусологии. Он проработал в науке более 8 лет, занимаясь разработкой вакцин и лекарственных препаратов. С самого детства увлекался ароматами, самостоятельно изучает парфюмерное искусство и в 2024 году начал вести свой блог о духах. В настоящее время работает эвалюатором в компании Кема Клаб. Сбор гостей: 19:30 Начало: 20:00 В стоимость билета входит приветственный бокал. Подписывайтесь на телеграмм-канал галереи «Другое Дело», чтобы быть в курсе событий и знать промокоды на наши вечера. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.