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Лекция с дегустацией «Выпьем за любовь с Гала и Дали»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Любовь испокон веков является главным источником вдохновения в жизни и творчестве! Дали говорил: «Самое главное на свете – это Гала и Дали. Потом идет один Дали. А на третьем месте – все остальные, разумеется, снова включая и нас двоих». На вечере речь пойдёт об этом головокружительном и многогранном союзе, участники раскроют тайны русской музы Сальвадора Дали и секреты их успеха, а также насладятся небезызвестными напитками, которым художник дал свою сюрреалистическую классификацию. В программе: — тайны русской музы Сальвадора Дали; — история головокружительного успеха гениального испанца; — дегустация любимых напитков Дали и их сюрреалистическая классификация. Лекторы: Анна Политова, режиссёр-постановщик, актриса, лектор, педагог Кирилл Сорокин-Юлдашев, сомелье, организатор камерных и фестивальных мероприятий

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