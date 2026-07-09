Эльза Скиапарелли: платье-лобстер и искусство эпатажа. Она была главной соперницей Коко Шанель, дружила с сюрреалистами и превращала моду в настоящее искусство. Именно Эльза Скиапарелли подарила миру оттенок шокирующий розовый (shocking pink), платье-лобстер и смелый язык моды, который до сих пор вдохновляет красные дорожки. Приходи на иммерсивную лекцию о женщине, для которой одежда была способом удивлять, провоцировать и создавать собственные правила. На вечере ты: — узнаешь историю легендарного дома Schiaparelli — рассмотришь краски, фактуры и детали, вдохновлённые её стилем; — сможешь потрогать необычные материалы, примерить экстравагантные образы и сделать яркие фотографии; — в стоимость входит бокал вина и рассказ о нём. Лекция пройдёт в стильном пространстве «Квартира с видом» на Новокузнецкой: уютные столики, авторская кухня, бокал вина и панорама старого Замоскворечья. А после — выход на крышу, чтобы завершить вечер красивым видом на закатную Москву. Мода, вино, сюрреализм и немного шокирующего розового (shocking pink) — идеальный план для вдохновения.