«Однажды я смотрела на скатерть в красный цветочек. Посмотрев вверх, я вдруг увидела, что те же самые цветы покрывают потолок, окна, стены, всю комнату, мое тело и вселенную» - слова юной девушки, что начала рисовать по совету своего психиатра, а уже в 19 лет стала студенткой городской школы искусств и ремесел в Киото. Разобраться в творчестве политической активистки, нелегальной участницы Венецианской биеннале и принцессы всех горошин современного искусства Яёй Кусамы сможем в рамках лекции. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.