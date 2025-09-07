Внимание: перенос события на 07.09.2025, 19:00. Творчество Ван Гога и Поля Гогена знаменует собой начало новой вехи в истории западноевропейской живописи. После нескольких десятилетий торжества импрессионизма художественный стиль этих двух талантливых мастеров открывает дорогу абсолютно новому направлению - постимпрессионизму. На лекции ты узнаешь, чем импрессионизм отличается от постимпрессионизма, чем вдохновлялись два великих художника, какое место в творчестве Ван Гога занимает эстетика японской гравюры, что искал Поль Гоген на Таити, почему поссорились два великих гения и, наконец, почему на их искусство ориентировались первые художники-авангардисты. Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.