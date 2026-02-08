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Лекция по истории искусств «История телесности»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Рассмотрят эволюцию восприятия тела в искусстве на протяжении веков. Тема телесности охватывает широкий спектр вопросов, связанных с эстетикой, культурными нормами, философскими концепциями и социальными изменениями. Проанализируют, как различные эпохи и стили искусства отражали и формировали представления о теле. Начнут с определения термина «телесность» в контексте искусства и обсудят его значение как объекта исследования в различных дисциплинах. В античности идеалы красоты в Древней Греции проявлялись через скульптуру и живопись, а тело играло важную роль в мифологии и философии, как у Платона и Аристотеля. В средние века восприятие тела изменилось под влиянием христианской культуры. Символизм тела стал ключевым элементом в религиозном искусстве, представленном иконами и фресками. Ренессанс ознаменовался возрождением интереса к человеческому телу, что нашло отражение в работах таких мастеров, как Микеланджело и Рафаэль. Научные исследования анатомии также оказали значительное влияние на искусство того времени.

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