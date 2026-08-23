Лекция будет посвящена одному из наиболее ярких, но тем не менее малоизвестных художников модернизма. Пауль Клее прославился не только как выдающийся педагог, но и реформатор живописи, выработавший за свою карьеру уникальный художественный стиль. Его абстрактные полотна никогда не теряли связи с чувственным миром: они имеют ассоциации с органическими формами или визуально подражают музыкальным партитурам. Действительно, юный Пауль Клее должен был стать музыкантом, но его судьба сложилась таким образом, что он всю жизнь посвятил тому, чтобы писать музыку красками. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.