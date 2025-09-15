Лекция о сериале Мерлин
Большой Николопесковский переулок, 13
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
На связи Nerdivergent — проект о нейроразнообразии. Они вернулись с мероприятием из цикла «Смотри чe могу» и приглашаем послушать лекцию о сериале «Мерлин». Ведущая — Настя — с детства любит фэнтези и изучает вселенную сериала «Мерлин» около 10 лет. Вот что ведущая говорит о своей гиперфиксации: «Считаю эту историю одной из самых интересных и трогательных, в принципе интересуют неординарные фэнтези/мистические проекты с интересной подачей и смыслом». Оплата: поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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