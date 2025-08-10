Лекция «Караваджо. Великий и ужасный»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Жизнь и судьба итальянского художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Караваджо похожи на захватывающий сюжет сериала. Здесь и скандальные истории создания картин, и конфликты с Церковью, и годы, проведенные в изгнании. Несмотря на турбулентность его судьбы и творческой карьеры, Караваджо навсегда изменил историю искусства и представления об эстетике, а также оказал колоссальное влияние на несколько поколений как итальянских, так и зарубежных художников. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.
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