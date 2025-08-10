Жизнь и судьба итальянского художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Караваджо похожи на захватывающий сюжет сериала. Здесь и скандальные истории создания картин, и конфликты с Церковью, и годы, проведенные в изгнании. Несмотря на турбулентность его судьбы и творческой карьеры, Караваджо навсегда изменил историю искусства и представления об эстетике, а также оказал колоссальное влияние на несколько поколений как итальянских, так и зарубежных художников. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.