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Лекция «Измы. Искусство ХХ века»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Один из самых трудных для понимания периодов в развитии изобразительного искусства — ХХ век. Его начало подарило миру такие побуждающие к спорам шедевры, как «Черный квадрат» К. Малевича, «Авиньонские девицы» П. Пикассо, «Фонтан» М. Дюшана и многое, многое другое. Бесконечная вереница «-измов»: фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм… Предлагаем тебе разобраться в многообразии стилей, выявить некую логическую последовательность и бесстрашно посещать музеи, в которых экспонируют искусство прошлого столетия! В программе: истоки искусства модернизма; основные «измы» ХХ столетия и их отличия друг от друга; важные имена, совершившие революцию в живописи начала ХХ столетия; точно ли ХХ век — про искусство? Лектор: Мамонова Дарья Историк искусства, режиссёр, лектор фонда «Искусство наций» Билет на мероприятие даёт право на посещение выставок «Дали&Пикассо» в день мероприятия.

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