Один из самых трудных для понимания периодов в развитии изобразительного искусства — ХХ век. Его начало подарило миру такие побуждающие к спорам шедевры, как «Черный квадрат» К. Малевича, «Авиньонские девицы» П. Пикассо, «Фонтан» М. Дюшана и многое, многое другое. Бесконечная вереница «-измов»: фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм… Предлагаем тебе разобраться в многообразии стилей, выявить некую логическую последовательность и бесстрашно посещать музеи, в которых экспонируют искусство прошлого столетия! В программе: истоки искусства модернизма; основные «измы» ХХ столетия и их отличия друг от друга; важные имена, совершившие революцию в живописи начала ХХ столетия; точно ли ХХ век — про искусство? Лектор: Мамонова Дарья Историк искусства, режиссёр, лектор фонда «Искусство наций» Билет на мероприятие даёт право на посещение выставок «Дали&Пикассо» в день мероприятия.