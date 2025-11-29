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Лекция «Импрессионисты: как отверженные художники изменили искусство навсегда»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Погрузишься в мир импрессионизма — художественного движения, которое перевернуло представления о живописи в конце XIX века. Искусство импрессионистов было отвержено современниками, которые не оценили работ этих художников, уничижительно называя их «впечатленцами», но именно это противостояние стало катализатором их стремления к экспериментам и самовыражению. Живописцы, о которых пойдёт речь, такие как Клод Моне, Эдгар Дега и Пьер-Огюст Ренуар, стремились запечатлеть мимолетные моменты и атмосферу повседневной жизни, используя яркие цвета и свободные мазки. Импрессионизм не только изменил восприятие живописи своего времени, но и подготовил почву для становления искусства XX века. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

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