Лекция «Импрессионисты: как отверженные художники изменили искусство навсегда»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 12+
Про событие
Погрузишься в мир импрессионизма — художественного движения, которое перевернуло представления о живописи в конце XIX века. Искусство импрессионистов было отвержено современниками, которые не оценили работ этих художников, уничижительно называя их «впечатленцами», но именно это противостояние стало катализатором их стремления к экспериментам и самовыражению. Живописцы, о которых пойдёт речь, такие как Клод Моне, Эдгар Дега и Пьер-Огюст Ренуар, стремились запечатлеть мимолетные моменты и атмосферу повседневной жизни, используя яркие цвета и свободные мазки. Импрессионизм не только изменил восприятие живописи своего времени, но и подготовил почву для становления искусства XX века. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.
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