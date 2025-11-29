Погрузишься в мир импрессионизма — художественного движения, которое перевернуло представления о живописи в конце XIX века. Искусство импрессионистов было отвержено современниками, которые не оценили работ этих художников, уничижительно называя их «впечатленцами», но именно это противостояние стало катализатором их стремления к экспериментам и самовыражению. Живописцы, о которых пойдёт речь, такие как Клод Моне, Эдгар Дега и Пьер-Огюст Ренуар, стремились запечатлеть мимолетные моменты и атмосферу повседневной жизни, используя яркие цвета и свободные мазки. Импрессионизм не только изменил восприятие живописи своего времени, но и подготовил почву для становления искусства XX века. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.