На лекции ты больше узнаешь о творчестве двух талантливых австрийских живописцев Густава Климта и Эгона Шиле. Первый — открыл австрийской публике своим творческим методом эстетику модерна. Искусство же второго — ознаменовало торжественный конец венского символизма и уход в сторону экспрессионизма. Климт воспевал красоту женского тела, а особое значение в его искусство приобретало изящество линий и силуэтов. Шиле же через экспрессивный рисунок передаёт всю неудовлетворенность внешним миром и как будто предчувствует скорый закат «прекрасной эпохи». Лекцию читает Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.