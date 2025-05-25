Лекция «Густав Климт и Эгон Шиле»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
На лекции ты больше узнаешь о творчестве двух талантливых австрийских живописцев Густава Климта и Эгона Шиле. Первый — открыл австрийской публике своим творческим методом эстетику модерна. Искусство же второго — ознаменовало торжественный конец венского символизма и уход в сторону экспрессионизма. Климт воспевал красоту женского тела, а особое значение в его искусство приобретало изящество линий и силуэтов. Шиле же через экспрессивный рисунок передаёт всю неудовлетворенность внешним миром и как будто предчувствует скорый закат «прекрасной эпохи». Лекцию читает Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.
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