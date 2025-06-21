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Лекция «Баухаус: революция в искусстве и архитектуре»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

На лекции ты погрузишься в мир школы Баухаус — революционного художественного и архитектурного учебного заведения, возникшего в начале XX века в Германии и породившего целое художественное направление в дизайне и архитектуре. Ты узнаешь о философии школы, которая объединила искусство и ремесло и идейно сформировала понятие функционализма в архитектуре. Будут рассмотрены такие ключевые фигуры Баухауса как Василий Кандинский, Пауль Клее, Вальтер Гропиус, Ласло Мохой-Надь, а также их вклад в формирование новых подходов к проектированию и обучению. Школа не только стала кузницей новых идей и новых имен в искусстве XX века, но и продолжает сегодня вдохновлять современных дизайнеров и архитекторов. Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

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