На лекции ты погрузишься в мир школы Баухаус — революционного художественного и архитектурного учебного заведения, возникшего в начале XX века в Германии и породившего целое художественное направление в дизайне и архитектуре. Ты узнаешь о философии школы, которая объединила искусство и ремесло и идейно сформировала понятие функционализма в архитектуре. Будут рассмотрены такие ключевые фигуры Баухауса как Василий Кандинский, Пауль Клее, Вальтер Гропиус, Ласло Мохой-Надь, а также их вклад в формирование новых подходов к проектированию и обучению. Школа не только стала кузницей новых идей и новых имен в искусстве XX века, но и продолжает сегодня вдохновлять современных дизайнеров и архитекторов. Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.